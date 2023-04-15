اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

السبت، 15 أبريل 2023 11:13 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر بالقدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، وأزالت اللافتات والأعلام التي علقّها شبان، أمس الجمعة، على إحدى بوائك قبة الصخرة.

وكان ما يُقدر بربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ 48 قد أدوا صلاة الجمعة أمس في رحاب المسجد الأقصى، فيما أدى ما يصل إلى 200 ألف صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، رغم الانتشار المُكثف والقيود الشديدة التي فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة وعلى المعابر بين الضفة وأراضي الـ 48.

 


قوات الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى

المستوطنين

اسرائيل

القدس



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