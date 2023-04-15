اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 07:47 ص
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فرنسا.. المحتجون يضرمون النار في مركز للشرطة بمدينة رين

السبت، 15 أبريل 2023 07:00 ص
فرنسا.. المحتجون يضرمون النار في مركز للشرطة بمدينة رين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المحتجين ضد الإصلاح التقاعدي أضرموا النار في باب مركز شرطة بمدينة رين في شمال غربي فرنسا.

وتشير التقارير الإعلامية كذلك إلى أن المحتجين أضرموا النار في حاويات القمامة أمام مركز الشرطة في ساحة سانت آن في المدينة.


ماكرون

فرنسا

قانون التقاعد

رين

التظاهرات الفرنسيه

باريس



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