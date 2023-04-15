ضبط 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتحرير 170 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تحرير 170 محضرا تموينيا متنوعا، بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها اليوم السبت، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

جاء ذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية، وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحاضر التى تم تحريرها خلال يوم واحد من الحملات تنوعت ما بين (64) مخالفات مخابز ، و (106) مخالفات أسواق بنطاق المحافظة ، لافتاً أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية كفر طبلوها لقيامه بتجميع كمية قدرها (15) شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87،5% ، كما تم تحرير محضرين بمركز السادات ، أحدهما ضد صاحب مصنع مستلزمات السباكة لحيازته كمية قدرها (5) طن مستلزمات إنتاج (خرز بلاستيك) مجهول المصدر ، الآخر ضد صاحب مصنع مستلزمات المطابخ لحيازته كمية قدرها (3) طن مستلزمات إنتاج (حديد مشكل) مجهول المصدر.

وأكد وكيل وزارة التموين مواصلة اللجان الميدانية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.