ضبط هيروين وحشيش بحوزة تاجرى مخدرات بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

واسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال إستقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.