ضبط محكوم عليه بالسجن 10 سنوات لهروبه من جريمة قتل

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط هارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جريمة قتل بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية..

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة "محكوم عليه فى قضية قتل عمد بالسجن 10 سنوات، بالاختباء داخل مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - حامل بندقية خرطوش - خزينة طبنجة - عدد 3 أسلحة بيضاء "سكين" - كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الآيس - الهيروين" - عدد 120 قرصا مخدرا)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.