اليوم السابع
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ضبط أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالغربية

السبت، 15 أبريل 2023 11:41 ص
ضبط أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالغربية جانب من الحملات
الغربية - محمد طارق

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واصلت مديربة الطب البيطرى فى محافظة الغربية، حملاتها المكثفة علي الأسواق ومنافذ بيع السلع، إحكاما للرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 3125 كجم أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تنسيقا مع شرطه البيئة والمسطحات بمركز كفر الزيات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.
 
وأكد "أنور" أن مديرية الطب البيطرى لن تتهاون فى ضبط المخالفين حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم، والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذيه ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للاستهلاك الأدمى.
 
 
 

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