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سونا: القوات المسلحة السودانية تؤكد تصديها لقوات متمردة تحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية

السبت، 15 أبريل 2023 03:31 م
سونا: القوات المسلحة السودانية تؤكد تصديها لقوات متمردة تحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت القيادة العامة لـ القوات المسلحة السودانية، اليوم، السبت، إن هناك قوات متمردة على الدولة والسيادة الوطنية، وأنها تتصدى لعدو يحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية فى البلاد.

كما قالت القوات المسلحة السودانية، فى بيانا صحفيا نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا، "إلى جماهير شعبنا الابي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية".

وأضافت: "يخوض أبناؤكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بأذن الله ".

وتابعت: "تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بمافيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وستخيب مساعيهم الأثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبناءكم في القوات المسلحة".

 

 


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