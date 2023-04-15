اليوم السابع
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سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه تذاكر الهيروين بين زبائنه فى الجيزة

السبت، 15 أبريل 2023 01:00 ص
سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه تذاكر الهيروين بين زبائنه فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه عددا من تذاكر الهيروين، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها بين زبائنه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

سقط المتهم فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد أن توصلت التحريات إلى استعداده لترويج كمية من المواد المخدرة بين عملائه من المتعاطين فى عدة مناطق بالجيزة.

تتبع رجال المباحث تحركات المتهم، فى الأماكن التى يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين له، والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف محمول يتواصل بواسطته مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالى، اعترف المتهم أنه من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


مكافحة المخدرات

مخدر الهيروين

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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