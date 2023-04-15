رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور نجوى الخطيب المشرف على المدينة الجامعية طالبات، والدكتور مشيرة العباسي، المشرف على التغذية، والدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية، ومديري قطاع المدن الجامعية طلاب وطالبات والمطاعم.

كرّم رئيس الجامعة خلال الحفل، الطلاب الفائزين في الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما عقد رئيس الجامعة لقاءً مفتوحًا مع طلاب المدن الجامعية، عقب انتهاء الحفل، شارك الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، طلاب المدينة الجامعية حفل الإفطار الجماعي ، وذلك بهدف مد أواصر الود والألفة بين الطلاب والقيادات الجامعية، وخلق روح البهجة والسرور والمحبة بينهم في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بجهود العاملين، وطالبهم برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين فى المدينة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، ان إدارة الجامعة تحرص دائماً على الاهتمام بأبناءها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، لذلك تسعى جامعة كفر الشيخ لتوفير أجواء تعليمية ومعيشية على أعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية واللقاءات الطلابية والترفيهية وغيرها.

وأعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته لتواجده ومشاركته طلاب المدن الإفطار في جو أسري يعزز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب والأساتذة، مؤكداً ان إدارة الجامعة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة طلاب وطالبات العلم في المدن الجامعية، مشيدًا بمجهودات إدارة المدن في خدمة الطلاب، والحرص على راحتهم، وسعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتمام كبير بطلاب المدن الجامعية المغتربين، وخاصة مع تزامن وجودهم فى شهر رمضان الكريم لاستمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث يتم توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب طوال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، وتهيئة الأجواء المعيشية المناسبة للاستذكار خلال الشهر الفضيل.

ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعية المصريين والوافدين الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.