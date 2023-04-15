دعم كبير لأطفال قرى ونجوع الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة فى رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير حصل عليه أطفال قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر فى شهر رمضان المبارك، برعاية أكاديمية العلماء الصغار، عبر تقديم باقة من الأنشطة التعليمية الخاصة بالشهر الكريم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بدعم أطفال قرى حياة كريمة.

وفى هذا الصدد وفي إطار سعيها لغرس القيم التربوية للأطفال وربطهم بمظاهر الحياة المختلفة، قامت أكاديمية العلماء الصغار المتخصصة في تعليم الأطفال بطريقة المنتسوري، وأول حضانة تضم قسم خاص للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج في الأقصر وإحدي مشروعات حياة كريمة بالأقصر، بتنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة التربوية والتعليمية الخاص بالأطفال لتعريفهم بشهر رمضان المعظم، حسبما تقول هناء حلمي الرئيس التنفيذى لمؤسسة هيرميس للتنمية الإجتماعية، وهى الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع تطوير قرية الدير ونجع الفوال ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وتضيف هناء حلمى المشرفة على البرنامج التدريبي للأطفال، أن البرنامج الخاص بالأطفال يستهدف تعريف الأطفال بالشهر الفضيل من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والفنية، مثل النشاط الخاص بالمائدة المستديرة المصغرة الذي يتم من خلاله الحديث مع الأطفال، من خلال المعلمات عن شهر رمضان، وإعطائهم المعلومات الأساسية الخاصة بشهر رمضان والصيام، واختلاف العادات اليومية لتناول الطعام في الشهر الكريم عن باقي أشهر العام، ومن خلال الأنشطة الفنية يتم تعليمهم أهم الطقوس الشعبية الخاصة برمضان من خلال الورش الفنية الخاصة بتصميم فانوس رمضان من خلال استخدام أدوات القص واللصق والتلوين، وإقامة مسرح للعرائس يتم من خلال نقل وتوضيح المعلومات المختلفة للأطفال في شكل قصصي، وتحرص من خلاله المعلمات على تناول الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان.

وأكدت هناء حلمي المشرفة على البرنامج التدريبي للأطفال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأكاديمية قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي منذ بداية الشهر الكريم، حيث تم تجهيز الأكاديمية بالزينة الخاصة برمضان وتزيين الحوائط والجدران بالشخصيات الكرتونية المميزة لشهر رمضان، والتي تلقى تفاعلاً كبيراً من الأطفال لدعمهم فى حياتهم اليومية بالتعرف على كافة الطقوس الدينية والشعبية فى مصر طوال العام.

فيما صرح محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن بالأقصر، أن مشروع أكاديمية العلماء الصغار هو أحد عناصر مشروع "التنمية المتكامل لنجع الفوال" الذى تقوم بتنفيذه مؤسسة هيرميس للتنمية الإجتماعية يتم تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أجل إحلال وإعادة بناء منازل نجع الفوال بشكل يضمن خصوصية كل أسرة، وذلك بإجمالي 94 وحدة سكنية جديدة تماشياً مع مبادئ مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل الشبكة جديدة لكل منزل من منازل النجع، وتوفير خدمات صرف صحي لكل منزل بنجع الفوال، ومن خلال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة، وإنشاء محطة رفع لخدمة 15,000 نسمة في إطار جهود توفير خدمات الصرف الصحي.

وأكد وكيل وزارة التضامن بالأقصر، على أنه في عام 2022 تم إضافة مشروع تطوير 64 وحدة سكنية في قرية الدير إلى المشروع ،ليصبح إجمالي عدد البيوت التي يتم تطويرها في المشروع 158 إلي وحدة سكنية ، كما شهد 2022 بدء العمل في مرحلة جديدة من المشروع بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ،ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية ،من أجل توريد وتركيب وتشغيل محطات طاقة شمسية للمدارس التي تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذها ،ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الأقصر ، وعدد آخر من المحافظات ليصل عددها إلى 102 مدرسة.

وكانت الأكاديمية قد انتهت مؤخراً من تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتعليم وتنمية مهارات الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والدمج على أيدي مدربين متخصصين تضمن تعليم الطرق الخاصة بتفعيل مسارات الوعى لدى الأطفال وطرق التعايش مع البيئة المحيطة ومساعدة الطفل من فرط الحركة والخمول إلى الهدوء وتنمية قدراته الإدراكيه، وقد نجحت سلسلة التدريبات التي يتم تنفيذها بالأكاديمية في مجال تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تخريج العشرات من المتخصصات في التعامل مع تلك الحالات من أجل سد العجز في المدربين المتخصصين في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار أربع سنوات منذ افتتاح الأكاديمية في عام 2019.



أكاديمية العلماء الصغار تقدم أنشطة تعليمية خاصة برمضان للأطفال



الأنشطة التعليمية لدعم أطفال الأقصر فى رمضان



الفعاليات المختلفة لأطفال قرى حياة كريمة بالأقصر



أنشطة وفعاليات بأيدي أطفال قرى حياة كريمة



تعريف الأطفال بقيمة رمضان والصلوات والقرآن



تعليم الأطفال أهمية الخلوة والقرآن فى رمضان



تعليم الأطفال عمل فانوس رمضان بالهدايا



جانب من الأنشطة التعليمية للأطفال بشهر رمضان



جانب من الفعاليات الرمضانية لدعم أطفال حياة كريمة



جانب من الفعاليات لأطفال الأقصر خلال رمضان



دعم كبير لأطفال قرى ونجوع الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة



رسومات ومشغولات بأيدي أطفال حياة كريمة بالأقصر



طفل يمارس نشاط المسحراتى فى الأكاديمية



فرحة الأطفال خلال عمل فانوس رمضان