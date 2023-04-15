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دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان.. "اللهم إنى أسألك فيه ما يرضيكَ"

السبت، 15 أبريل 2023 01:20 ص
دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان.. "اللهم إنى أسألك فيه ما يرضيكَ" دعاء - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

 

وإليكم دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان:

 

"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وَ أَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِينى، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ".

 ثواب الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ أَلْفَ خَادِمٍ، وَ أَلْفَ غُلَامٍ كَالْيَاقُوتِ وَ الْمَرْجَانِ". 


دعاء رمضان

ادعية رمضان

دعاء 24 رمضان

دعاء الرابع والعشرين من رمضان

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