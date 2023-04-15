اليوم السابع
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ممن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم..

دبى تمنح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين

السبت، 15 أبريل 2023 05:01 م
دبى تمنح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين حمدان بن محمد ولى عهد دبى
كتب محمد جمال

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أعلنت إمارة دبى فى دولة الإمارات، منح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم فى دبى.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أصدر حمدان بن محمد، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، قرارا بتوجيهات محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، "بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين لمن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم في دبى، إضافة إلى مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم المجتمعى فى التعريف بصحيح الدين، ولإسهامهم فى الارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات"، متمنيا لهم جميعا التوفيق فى رسالتهم السامية".


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