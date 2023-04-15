جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 810 أقراص ترامادول داخل علبة شيكولاتة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكبا مصريا بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقار الترامادول المخدر أخفاها الراكب داخل عبوة شيكولاتة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكب.

قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف أحمد مرسي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 81 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 810 أقراص أخفاها الراكب داخل علبة شيكولاتة كرتونية.

أمر أحمد على السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 94 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.