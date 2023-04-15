جامعة الدول العربية: دعوة مصرية سعودية لعقد اجتماع عاجل لبحث الأوضاع بالسودان

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن مصر والسعودية أطلقا دعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدًا الأحد لبحث الوضع فى السودان.

وكان قد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فى العاصمة الخرطوم ومناطق آخري؛ معرباً عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفى نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الأطراف المتحاربة فى الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين فى مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فورى، وأضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الـطراف لتحقيق ذلك.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لبحث أخر المستجدات فى الساحة السودانية التى تشهد نزاعا مسلحا بين قوات الدعم السريع تحت قيادة الفريق حميدتى ونظيرتها فى الجيش السودانى تحت قيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

وتواصل منسق السياسات الأعلى فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى وقت أبكر مساء اليوم للاطلاع على المجهودات المصرية المبذولة لإنهاء المواجهات وتهدئة الوضع العام فى السودان الشقيق.