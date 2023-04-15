تموين بورسعيد: تحرير 44 محضرا وضبط لحوم فاسدة فى الضواحى

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، أنه تم ضبط لحوم "برانى" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالضواحي، وتحرير 44 محضرا للمخالفين بأنحاء متفرقة في المحافظة.

وأوضح مدير عام تموين بورسعيد، أنه تم شن حملات متنوعة خلال شهر رمضان الكريم، ولا تزال الحملات الرقابية مستمرة، وذلك فى إطار جهود مديرية التموين بمراقبة الأسواق والسلع المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد حلمى جاد الرب وكيل المديرية بالمحافظة.

وفي نفس السياق، تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة، وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بقيادة العميد سهيل الجبالى، والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى ومحمد عبد الرحيم مفتش أول اغذية المدينة وشريف النجار مفتش أغذية المدينة وقوة سرية من مباحث التموين، من تحرير 44 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة في أنحاء المحافظة.

وجاءت بيانات المحاضر التي تم تحريرها بأنه تم ضبط أحد محال الجزارة بمنطقة حى الضواحى لحيازته لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تبين بالكشف عليها أن صاحب المحل قام بذبحها خارج المجزر الحكومى وبدون أى أختام تثبت صحة الذبيحة من عدمه، وتم ضبط 58 كيلو جراما لحوم فاسدة لعدم إتمام عملية الإدماء، ووجود مرض الصفراء والفشل الكبدى وتغير فى لون اللحم وخواصه، بناءً على تقرير طبى مفصل من الدكتور أسامة العزبى بالطب البيطرى.

كما تم تحرير فى إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق، 15 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، 7 محاضر شهادات صحية، محضران عدم إعلان عن وجود مخزن، محضران بيع سجائر أزيد من السعر، ومحضر عدم إعلان عن غاز بوتاجاز.

َوفى مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير 5 تقارير نقص وزن، 4 تقارير عدم نظافة أدوات العجين، 3 تقارير غير مطابق للمواصفات، و4 تقارير عدم وجود قوائم تشغيل.