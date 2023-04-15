تعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأسوان × 11 نقطة

أسوان - صلاح المسن

تسابق الدولة المصرية وأجهزتها الزمن من أجل إنجاز أكبر مشروع تنموي يستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

"اليوم السابع" يقدم معلومات مهمة عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بأسوان

1: معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

2: إجمالى مشروعات حياة كريمة فى المرحلة الأولى 2000 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام.

3 :من مشروعات حياة كريمة فى المرحلة الأولى 844 مشروعا تم الانتهاء منها .

4 :جارى العمل ب 990 مشروعا آخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية.

5 :توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان، لمشروعات المبادرة الرئاسية.

6 : المرحلة الثانية تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

7: يتوازى ذلك مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم محافظة أسوان، معدلات تنفيذ عالية.

8:عدم السماح بأى انخفاض لمعدلات التنفيذ فى قطاعات البنية التحتية والخدمات المشرفة على مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى، حياة كريمة .

9: سيتم استبعاد أى مسئول فى حالة تدنى نسب التنفيذ.

10: فى حالة استمرار المقاولين والشركات المنفذة المتقاعسة سيتم محاسبة المسؤولين عن الجهات المشرفة عليها.

11: لن يتم السماح بتصدير أى مبررات أو حجج غير مقنعة فى حالة التقصير .