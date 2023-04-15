تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 901.5 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 31.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 531.9 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 24.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 424.9 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 13.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 290.3 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 27.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 262.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 45.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 254.8 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 35.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 218.7 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 54.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 185.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 23 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 3.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 159.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 17671.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2969.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4485.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 20683.12 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3518.23 نقطة