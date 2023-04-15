اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تشغيل تجريبى للممشى السياحى بكوبرى 45 بمناسبة أعياد الربيع بالإسكندرية.. صور

السبت، 15 أبريل 2023 02:41 م
تشغيل تجريبى للممشى السياحى بكوبرى 45 بمناسبة أعياد الربيع بالإسكندرية.. صور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه، أول نفق وكوبري وممشى السادات، مع بدء التشغيل التجريبي للممشى السياحى للجمهور، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقال محافظ الإسكندرية أن طول الممشى 250 مترا وعرضه 6 أمتار، بارتفاع من 5  إلى 8 أمتار من سطح البحر والأسوار الجديدة الملحقة به تم مراعاة استدامتها، حيث صُممت بنوع جديد من الخرسانة المزودة بالفيبر لحمايتها من الصدأ.
 
وأضاف الشريف أنه يتم الآن بناء على مطالب مواطنى الإسكندرية، دراسة مخطط تنفيذ أعمال التوسعة الجديدة لطريق الكورنيش، والتى تتم بطول 4.4 كيلو متر من منطقة المنتزة وحتى المحروسة لتشمل 5 حارات لكل اتجاه ويتزامن ذلك مع أعمال الحماية البحرية التى تقوم بها هيئة حمايه الشواطىء داخل البحر .
 
وأوضح اللواء محمد الشريف أن هذا المشروع يعد ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة  لحل مشكلة الإختناق المرورى المزمنة التى ظلت تعاني منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.
 
المحافظ يتفقد الممشى
المحافظ يتفقد الممشى

الممشى مفتوح للجمهور4
الممشى مفتوح للجمهور4

تشغيل تجريبى للمشى 5
تشغيل تجريبى للمشى 5

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

ممشى كوبرى 45
ممشى كوبرى 45
 

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