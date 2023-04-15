تشغيل تجريبى للممشى السياحى بكوبرى 45 بمناسبة أعياد الربيع بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه، أول نفق وكوبري وممشى السادات، مع بدء التشغيل التجريبي للممشى السياحى للجمهور، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقال محافظ الإسكندرية أن طول الممشى 250 مترا وعرضه 6 أمتار، بارتفاع من 5 إلى 8 أمتار من سطح البحر والأسوار الجديدة الملحقة به تم مراعاة استدامتها، حيث صُممت بنوع جديد من الخرسانة المزودة بالفيبر لحمايتها من الصدأ.

وأضاف الشريف أنه يتم الآن بناء على مطالب مواطنى الإسكندرية، دراسة مخطط تنفيذ أعمال التوسعة الجديدة لطريق الكورنيش، والتى تتم بطول 4.4 كيلو متر من منطقة المنتزة وحتى المحروسة لتشمل 5 حارات لكل اتجاه ويتزامن ذلك مع أعمال الحماية البحرية التى تقوم بها هيئة حمايه الشواطىء داخل البحر .

وأوضح اللواء محمد الشريف أن هذا المشروع يعد ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لحل مشكلة الإختناق المرورى المزمنة التى ظلت تعاني منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.