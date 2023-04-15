تايوان توفر عيادات صحية متنقلة فى مناطق تركيا المتضررة من الزلازل

أ ش أ

تعمل تايوان حاليًا مع منظمة إنسانية غير ربحية فى تركيا لتوفير عيادات صحية متنقلة للأشخاص فى المناطق المنكوبة بالزلزال، وفقًا لبعثة تايبيه الاقتصادية والثقافية في أنقرة.



وقالت بعثة تايببه إنه سيتم إنشاء عشر عيادات متنقلة في أحياء مختلفة في مقاطعة هاتاي وهي منطقة تضررت بشدة من زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير -بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.



ويتم تقديم مساعدات ما بعد الكارثة بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها أمس الخميس بين مدير بعثة تايبيه في أنقرة، فولكان هوانج تشي يانج وممثل عن الجمعية التركية غير الربحية للتضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين.



وقال هوانج إنه بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل تايوان مع الجمعية التركية لتقديم المساعدة الطبية لضحايا الزلزال من خلال توفير عيادات صحية متنقلة في المناطق الريفية حيث لا يمكن الوصول بسهولة إلى الموارد الطبية.



وصرح محمد صالح دميرل، عضو فريق الجمعية التركية، بأن العيادات المتنقلة يتم بناؤها من حاويات الشحن مع استخدام ثلاث حاويات لكل عيادة، وسيتم إنشاء العيادات المتنقلة في مختلف الأحياء في هاتاي ، حيث سيتم إعادة تشكيل الحاويات كملاجئ راحة للعاملين الطبيين ومكاتب لمسؤولي الصحة المحليين.



ووفقًا للمكتب التمثيلي لتايوان، تبرعت تايوان بالفعل بـ 65 حاوية للجمعية التركية وستقوم وزارة الصحة التركية بتزويد المعدات الطبية للعيادات المتنقلة.