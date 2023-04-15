بحيلة ماكرة والاستعانة بزوجته.. "كيف خطط الزوج لسرقة عديله فى القاهرة؟"

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهم وزوجته ب سرقة سيارة أحد أقاربهما بعد خلاف معه فى القطامية، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم الرئيسى كشف خلال التحقيق معه، أنه اختلف مع زوج شقيقة زوجته على بعض الأموال فقرر معاقبته بسرقة سيارته، فتعاون مع زوجته لتنفيذ جريمته فانتظر حتى قام بترك سيارته أمام منزله، وبحيلة ماكرة قامت زوجته بمساعدته فى سرقة مفاتيح السيارة وقام بقيادتها بعيدا، إلا أن قوات الأمن تمكنت من فك لغز القضية والعثور عليه وضبطه.

وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة مقاولات، بتضرره من (زوج شقيقة زوجتــه) لقيامه بالاستيلاء على السيارة خاصته حال تركها أمام العقار سكنه بسبب خلافات حول الشراكة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقه بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (زوجته)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.