انتخابات نقيب التطبيقيين اليوم ومنافسة بين 4 مرشحين

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للتطبيقيين، إنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وثبوت صحتها، فإنها تدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على اختيار نقيب عام التطبيقيين اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وذلك بمقر النقابة العامة للتطبيقيين ببرج التطبيقيين بميدان العباسية بالقاهرة.

وأوضحت النقابة، أن كافة إجراءات التصويت ستتم تحت إشراف قضائى، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى بعد الإطلاع على القانون 67/74 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.

كان قد قال المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن محكمة القضاء الإدارى الشق المستعجل رفضت دعوى وكيل أول النقابة العامة للتطبيقيين بإيقاف إجراءات انتخاب النقيب العام لنقابة التطبيقيين، مشيرا إلى سير النقابة فى إجراءات الدعوة للانتخابات وفقا للمواعيد المُحددة، وقرار المجلس الأعلى للنقابة فى اجتماعه يوم 18 مارس 2023.