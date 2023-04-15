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امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. الأسبوع المقبل الفرصة الأخيرة لتسليم الاستمارة

السبت، 15 أبريل 2023 02:03 ص
امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. الأسبوع المقبل الفرصة الأخيرة لتسليم الاستمارة امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نهاية الأسبوع المقبل كفرصة أخيرة لتسليم استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لآداء الامتحانات إلى لجان النظام والمراقبة المختصة بكافة النوعيات، مشددة على أنه لن يتم الاستثناء من هذا الموعد المحدد حفاظا على حسن سير أعمال الأمتحانات.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات كالتالى:-

 

- 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولي و60 جنيه عند التقدم للمرة الرابعة.

 

- 193 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيه لنظام الخمس سنوات.

 

- 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.

 

- 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

 

- يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب .

 

- يسدد الطلاب عشرين جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج منازل - عمال تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والأدوات الصغيرة .

 

- يسدد الطلاب خمس عشر جنيها عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة.

 

- يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظراً تاماً على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها .


التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

الدروس العملية لمدارس التعليم الفنى

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

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