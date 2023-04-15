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اليوم.. انتهاء المدة المحددة للتقديم بالمدارس الرسمية الدولية واليابانية

السبت، 15 أبريل 2023 09:00 ص
اليوم.. انتهاء المدة المحددة للتقديم بالمدارس الرسمية الدولية واليابانية المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين

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تنتهى اليوم المدة المحددة للتقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024، بالمدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأيضا المدارس المصرية اليابانية التابعة للوزارة، حيث تم إتاحة التقدم للمدارس الرسمية الدولية حتى اليوم 15 إبريل  وأيضا المدارس المصرية اليابانية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجارى، من خلال الرابط التاليhttps://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.


التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024

اخبار مصر

أنشطة التوكاتسو

اليوم السابع بلس



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