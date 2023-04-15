المحكمة الإدارية تفصل أستاذا جامعيا بجامعة الإسكندرية لتزويره درجات طالب

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الرابعة، برفض الطعن المقام من أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والذي طالب فيه بإلغاء قرار فصله من الكلية على خلفية التلاعب بنتيجة أحد الطلاب، مما ترتب علية تحويل الطالب من راسب إلى ناجح.

قالت المحكمة أن الطاعن قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الإسكندرية، لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب في تصرفاته داخل مقر العمل ومخالفته القواعد والتقاليد والأعراف الجامعية والقواعد المنظمة لأعمال الكنترولات.

وذلك لأنه بصفته السابقة وبمقر عمله بكلية الحقوق بتاريخ 3/8/2016 وحال كونه عضواً بكنترول الفرقة الثانية للعام الجامعي 2015/2016 عرض على زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم، واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضى داخل كنترول الفرقة الثالثة.

وأضافت، وتمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ على كراسات إجابة الطالب (م.ر) – كويتي الجنسية – المقيد بالفرقة الثالثة انتظام في مواد ( الجنسية ، المرافعات ، القانون التجاري ، المقرر الأجنبى ، أحكام الالتزام) حال علمه برسوبه فيها فقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت لهذا الطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة، وكذا العبث بمجموع الدرجات الثابتة على الغلاف الخارجي لتلك الكراسات لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها قاصداً من وراء ذلك تغيير حالة الطالب المذكور من راسب إلى ناجح على خلاف الحقيقة.