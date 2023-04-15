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الكنيسة تقدم الشكر للرئيس السيسى وكافة مؤسسات الدولة لتهنئتهم بالعيد

السبت، 15 أبريل 2023 11:31 م
الكنيسة تقدم الشكر للرئيس السيسى وكافة مؤسسات الدولة لتهنئتهم بالعيد احتفالات عيد القيامة
كتب: محمد الأحمدى

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وجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد. 
 
وقدمت الكنيسة الشكر إلى الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 
 
وقدمت الكنيسة الشكر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى القضاة والنائب العام ووزير الداخلية ومساعدى الوزير ورؤساء المحاكم والأندية القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. 
 
وقدمت الكنيسة الشكر إلى كافة الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى ومبادرة حياة كريمة وكافة الائتلافات الشبابية.

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