اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل عمه بسبب خلافات عائلية فى قنا

السبت، 15 أبريل 2023 09:53 م
القبض على المتهم بقتل عمه بسبب خلافات عائلية فى قنا ضبط المتهم بقتل عمه في قنا
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهم بقتل عمه بطعنات، بسبب خلافات عائلية، بقرية القارة بمركز أبوتشت شمال قنا. 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمقتل ا.ع، 70 عاما، إثر إصابته بطعنات، بقرية القارة بمركز أبوتشت شمال قنا، وتمكنت وحدة المباحث برئاسة رئيس مباحث أبوتشت، من ضبط المتهم في الواقعة، وهو نجل شقيق المجني عليه، 35 عاما، طعنه لرفضه زواجه.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

 


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