القبض على الترزي المتهم بقتل مساعده فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة، بمنطقة أبو النمرس، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بمقص، خلال عمله في محل للخياطة خاص به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة في منطقة أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل بصحبة ترزي، في المحل الخاص به، ونشب بينهما خلاف، مما دفع الترزي للاعتداء على الطفل بمقص، فأصابه ببطنه وأنهى حياته.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.