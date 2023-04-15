الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ الندوة التثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكري.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات الندوة التثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكرى وأثره على الأمن القومى بمركز شباب القباحى الغربى، وذلك بحضور 30 عضو من أعضاء النادى الثقافى بالمركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأدار اللقاء فضيلة الشيخ محمد عباس من وزارة الأوقاف، وأشار إلى أن الهدف من الندوة هو تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الظلامية، وذلك من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطى المستنير، مشيراً على دور رجال الدين فى التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب وحثهم على التصدى للأفكار المخربة والهدامة، كما أن الدين الإسلامى لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة، وذلك تحت إشراف ياسر السنوسى وكيل المديرية، وجيهان عبده حسن مديرة إدارة تنمية الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، والكلاوتى محمد عمره منسق النادى الثقافى، ورفيدة أحمد زيدان منسق النادى الثقافى.

فيما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإدارة شباب إسنا، فعاليات الندوة الرمضانية الكبرى بقاعة مركز شباب السلام، وذلك بمشاركة 600 مشارك حيث أدار الندوة الرمضانية الكبرى الدكتور أحمد البصيلى الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والهيئات الشبابية والرياضية ومشايخ الأزهر والأوقاف والدعوة، وتحت عبد الرؤوف محمد على مدير إدارة شباب إسنا، وحسن كشك وكيل الإدارة، ومحمد سعد مدير مركز شباب السلام بإسنا.



الندوة الرمضانية الكبري بمركز شباب السلام بإسنا



حضور الندوة التثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكري بالقباحى



حضور الندوة الرمضانية الكبري بمركز شباب السلام بإسنا



فعاليات الندوة التثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكري بالقباحى