وقال سلوتسكي حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن الولايات المتحدة جعلت أوروبا مدمنة على الغاز الطبيعى المسال، وقرار بايدن الترشح لولاية ثانية يمكن أن يصبح محنة للأوروبيين في مسائل أمن الطاقة"، مؤكدا أنه يجب على الأوروبيين التفكير فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود الغاز الطبيعي المسال بالحجم نفسه كما هو الحال الآن.

وأضاف أن الهجوم الإرهابى على خطوط غاز "السيل الشمالى" الذى أجبر القارة العجوز فعليا على شراء موارد الطاقة الأمريكية بنسبة 30-50% بتكلفة أكبر من الشركات الروسية، وهناك وضعا يتكون حيث يرتبط أمن الطاقة فى أوروبا بالدورة الانتخابية الأمريكية.