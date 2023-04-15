الداخلية تضبط 26 بندقية فى حملة أمنية باسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط عدد 39 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (12 بندقية آلية –14 بندقية خرطوش- 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد 368 حكما قضائيا متنوعا.