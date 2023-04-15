الداخلية تساعد مواطنا فى الاطمئنان على قريبته المسنة بالقاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضى

فى استجابة فورية، قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لأحد الأشخاص للاطمئنان على قريبته "مسنة" فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حاول التواصل مع قريبته (ربة منزل "مسنة"، مقيمة بدائرة القسم) عبر الهاتف المحمول إلا أنها لم تتجاوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدته والتوجه لمسكنها، وتم فتح باب الشقة بمعرفة القوات فى حضور أهليتها، وتبين أنها سيدة مسنة وأنها على قيد الحياة وبحالة جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات ولم تتجاوب معه نظراً لكبر سنها ومعاناتها من أمراض الشيخوخة.

تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية استغاثته.