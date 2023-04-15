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الداخلية تداهم 3 ورش لتصنيع ألعاب نارية فى الفيوم

السبت، 15 أبريل 2023 11:47 ص
الداخلية تداهم 3 ورش لتصنيع ألعاب نارية فى الفيوم ألعاب نارية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط (عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة) حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.
 
وعُثر بداخلهم على (عدد 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة "ألعاب نارية "- عدد 9 معدات وأدوات التصنيع- كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة "خاصة بالألعاب النارية"- 5000 فتيل إشتعالى- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جرام).
 
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.
 
 
 

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