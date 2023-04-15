اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر

السبت، 15 أبريل 2023 09:14 م
الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر الخطوط السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الخطوط السعودية أنها علّقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز "إيرباص" A330 على الرحلة رقم SV458 ، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح السبت.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن فريق الطوارئ لدى "السعودية" استجاب على الفور، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات "السعودية" في مواقع التواصل الاجتماعي.

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