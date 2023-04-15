الخارجية المصرية: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم السبت، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.