الخارجية المصرية: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم السبت، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.
الخارجية المصرية: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودانالسبت، 15 أبريل 2023 01:00 م
الخارجية المصرية
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