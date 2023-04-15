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الخارجية المصرية: دعوة مصرية سعودية لاجتماع طارئ بالجامعة العربية لمناقشة الوضع بالسودان

السبت، 15 أبريل 2023 11:05 م
الخارجية المصرية: دعوة مصرية سعودية لاجتماع طارئ بالجامعة العربية لمناقشة الوضع بالسودان المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد
أحمد جمعة

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 دعت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع السودان، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فى بيان رسمى مساء السبت. 

وقال أبو زيد، بأن الاجتماع يأتى تأسيساً على الفقرة ٥ ب من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتى تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل الى استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لبحث آخر المستجدات فى الساحة السودانية التى تشهد نزاعا مسلحا بين قوات الدعم السريع تحت قيادة الفريق حميدتى ونظيرتها فى الجيش السودانى تحت قيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. 


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