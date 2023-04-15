الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بشقة سكنية فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية فى الوراق، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية، بمنطقة الكورنيش فى الوراق، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من إخماد الحريق دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه فى اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.