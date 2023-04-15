اليوم السابع
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الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية

السبت، 15 أبريل 2023 12:00 م
الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقاً.
 
وشددت على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم بكل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُوضحةً أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة.
 
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 


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