الحجز واستخدام السيارة فى الخدمة العامة.. عقوبة إلقاء المخلفات بشوارع الجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة ، تكثيف حملات النظافة والتجميل اليومية بالمراكز والأحياء والقرى؛ للقضاء على تراكمات القمامة ورفع حالة النظافة العامة بالشوارع، مشيرا إلى أن المحافظة تشن حملات رقابية يوميا وتنظم دوريات ثابتة لضبط السيارات التي تلقي بالقمامة في الشارع وتتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقي بها على المحاور والطرق العامة وتفرض غرامات مشددة لردع المخالفين وضبط الشارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن غرامة إلقاء المخلفات والقمامة في الشارع تصل لـ500 جنيه، منوها إلى أنه فى حالة ضبط السيارة المخالفة يتم تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على السيارة في مخزن الحي حتى سداد الغرامة.

ولفت إلى أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف القانون ويعتدى على حرم الطريق ويسيىء للمظهر العام، مشيرا إلى أنه يتم حجز أي سيارة تلقي بمخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع بالجيزة لمدة 3 أشهر، واستخدامها في الخدمة العامة ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، بالإضافة إلى تغريم قائدها بقيمة إعادة الشيء لأصله، كإجراء رادع لكل من يتسبب في إعاقة الحركة المرورية والإساءة للمظهر العام والإضرار بالمرافق العامة.