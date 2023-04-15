وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي).

وبحث الجانبان- خلال اللقاء- سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقاً لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس، كما تم بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك، التي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون.