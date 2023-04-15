اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 10:25 م
أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية: الإطاحة بإرهابيين اثنين فى الأنبار ونينوى

السبت، 15 أبريل 2023 09:00 م
الاستخبارات العراقية: الإطاحة بإرهابيين اثنين فى الأنبار ونينوى الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم السبت، الإطاحة بإرهابيين اثنين في محافظة الأنبار ونينوى.


وقالت المديرية - في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "في عمليتين منفصلتين وبجهد استخباري مميز لشعبتى الفرقة السابعة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمينين محكمين في سيطرتي الشهيد سبهان مدخل نينوى والشهيد محمد الكروى".


وأضافت أن الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت والحمدانية، وتم تسليمهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بحقهما.


الجيش العراقى

العراق

الأنبار

بغداد



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