الأنبا أشعيا يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية الشهيدين العظيمين بطهطا

سوهاج محمود مقبول

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا إشعياء مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بطهطا وجهينة وتوابعهما وتحديدا من كاتدرائية الشهيدين العظيمين كرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا محافظة سوهاج، وذلك بحضور لفيف من الآباء الكهنة رعاة الكنيسة وإعداد كبيره من شعب الكنيسة أبناء الطائفة الأرثوذكسية.

بدأ القداس بتقديم الحمل ويليه القراءات والترانيم الروحية ويكتمل القداس بإلقاء نيافة الحبر الجليل الأنباء أشعياء عظة عيد القيامة ثم تلقى التهنئة من المهنئين بالعيد من كبار المسئولين بمدينة طهطا وأعضاء مجلس النواب

هذا وقد شهد محيط كنيسة العذراء بطهطا تواجدا أمنيا كثيفا حيث انتشرت الخدمات وتم الاستعانة بالبوابات الالكترونية الخاصة بكشف المعادن وتم الاستعانة بكشافة المطرانية والأمن الإدارى من قبل الكنيسة لاستقبال شعب الكنيسة.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أساقفة المجمع المقدس وسط فرحة وزغاريد من جموع المصلين بالكاتدرائية ويتواجد الآن آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة فى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.