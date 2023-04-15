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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام المنظمة الأممية بدعم جهود التنمية في الصومال وتعزيز استقراره، مشيرًا إلى أن الصومال يواجه تحديات عديدة.

وشدد جوتيريش- في مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصومال، الجمعة- على أهمية التعاون القوي مع الصومال لمواجهة التهديدات، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).