ارتفاع عدد مصابى حادث طريق "قنا - سوهاج" لـ12 شخصا

ارتفع عدد مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا - سوهاج الصحراوي" إلى 12 مصابًا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا - سوهاج".

تبين إصابة محمد الأشول عبدالظاهر، 19 عامًا، خلف الله صادق، 37 عامًا، محمد عبدالخالق عبدالحميد، 23 عامًا، حسين خالد عبدالحميد، 17 عامًا، عماد أحمد عمر، 40 عامًا، محمد عبدالظاهر حسان، 23 عامًا، أحمد ناصر محمد، 22 عامًا، وشقيقه محمد ناصر محمد، 24 عامًا، ناصر فرج فوزى، 54 عامًا، أحمد صابر هريدى، 24 عامًا، موسى البريل، 36 عامًا، محمد شوقى عبد الظاهر، 17 عامًا، جميعهم من محافظة أسيوط وفى طريقهم للعودة لأسرهم، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا - سوهاج الصحراوي".

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.