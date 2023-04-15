إنفاق 46.7 مليار جنيه على دعم التموين.. و12.7 مليار لـ"تكافل وكرامة" خلال 7 شهور

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير المالى الشهرى ل وزارة المالية ، عن ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 171.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى 2022/2023 بزيادة 15.5 مليار جنيه بنسبة نمو 9.9%.

وأوضح التقرير، أن زيادة الإنفاق على باب الدعم والمنح، جاء نتيجة 4 عوامل وهي: ارتفاع مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات لتحقق 85.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 10.3 مليار جنيه، وذلك فى ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.

أضاف التقرير، كما ارتفع الإنفاق المخصص على دعم السلع التموينية محققًا 46.7 مليار جنيه بزيادة 6.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 مقابل 40.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.8%، والمخصص للإسكان محدود الدخل محققًا 2.2 مليار جنيه بزيادة 1.3 مليار جنيه، وبلغ الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 12.7 مليار جنيه.

ووضعت الحكومة، خطة لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتكزت على تخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا.

كما تم حل المشاكل التي كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من 50 عامًا، من خلال فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذي يساعد في توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ووفقًا لاتفاقية فض التشابكات، سوف تسدد الخزانة العامة للدولة نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتى 2068، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه، وتم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5.9% بدلاً من 5.7%؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وساهمت خطة الحكومة لتحسين منظومة المعاشات، في زيادة قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، بنسبة 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.