إقبال كبير على قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد.. صور

شهدت كنيسة القديس العظيم الأنبا بيشوى ببورسعيد، الكائنة بميدان المنشية، مساء اليوم السبت، إقبال من الأخوة الأقباط من كافة المراحل العمرية لأداء قداس عيد القيامة المجيد.

أدى القداس، كهنة الكنيسة القمص بولا سعد، القس بيمن صابر، القس أرميا فهمى، بمشاركة شمامسة الكنيسة والعشرات من شعب الكنيسة من الأخوة الأقباط، الذين تواجدوا من قبل بدء القداس، وحرصوا على المشاركة فى القداس حتى انتهائه.

تضمن قداس عيد القيامة مجموعة من الطقوس الدينية، والألحان الخاصة بتلك المناسبة الدينية، وتخلل القداس، تقديم تمثيلية القيامة، ومن بعدها تم إضاءة الكنيسة بالكامل دلالة على بداية عيد القيامة المجيد.

وظهر صغار الشمامسة بالزى الأبيض الخاص بهم خلال القداس، وارتسمت الإبتسامة على وجوههم فى أجواء من الفرحة، وأضافوا للأجواء حالة من السعادة والبهجة، وبمجرد انتهاء قداس عيد القيامة حرص الأخوة المسيحيون على التقاط الصور التذكارية معا، حيث كانوا يرتدون أبهى الملابس الجديدة وترتسم على وجوههم السعادة والبهجة.

ثم توجهوا جميعا بعد ذلك إلى منازلهم أو إلى الكافيهات والمطاعم المنتشرة ببورسعيد لتناول الطعام أو وجبة الإفطار، حيث أنهم كانوا صائمين الصوم الكبير منذ 55 يوم وطوال تلك الفترة كانوا ممتنعين عن اللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها من الألبان بجانب الأسماك.

وكانت قد شهدت الشوارع المحيطة بالكنائس بمحافظة بورسعيد تواجد أمنى مكثف على مدار اليوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وتعتبر كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد من أهم وأشهر الكنائس فى محافظة بورسعيد وتشهد كل عام إقبالا كبيرا، وذلك لوجود فيها أيقونة السيدة العذراء مريم والتى ينساب منها الزيت بشكل طبيعى، والذى يعد حدث فريد استمر لقرابة 32 عاما دون توقف، وهذا لا يحدث فى كنيسة فى العالم سوى كنيسة محافظة بورسعيد، وذلك على حسب معتقدات الديانة المسيحية.