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إقبال كبير على المحال بوسط البلد بالقاهرة لشراء ملابس العيد.. صور

السبت، 15 أبريل 2023 10:15 م
إقبال كبير على المحال بوسط البلد بالقاهرة لشراء ملابس العيد.. صور زحام بوسط البلد قبل العيد
كتب سيد الخلفاوى

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يزداد الإقبال على المحال لشراء ملابس عيد الفطر المبارك، حيث أجرى اليوم السابع جولة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، رصد من خلالها الزحام على محال الملابس وبيع "كحك العيد" بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر.
 
وتشهد عدة مناطق تجارية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات العيد "ملابس – كحك العيد" وخاصة الأسواق الشعبية مثل العتبة والوكالة وأسواق مناطق فيصل وبولاق وشارع العشرين وإمبابة بالجيزة وشارع عباس العقاد بمدينة نصر وغيرها من المناطق بالقاهرة.
 
وفى السياق رفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك مع وضع خطة توزيع لأتوبيسات النقل العام لتغطية جميع المناطق الترفيهية التي يقصدها المواطنون في العيد، وكذلك رفع كفاءة الحدائق لاستقبال الزوار.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.
 
زحام بوسط البلد قبل العيد (1)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (2)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (3)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (4)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (5)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (6)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (7)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (8)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (9)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (10)
زحام بوسط البلد قبل العيد 
 
زحام بوسط البلد قبل العيد (11)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (12)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (13)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

زحام بوسط البلد قبل العيد (14)
زحام بوسط البلد قبل العيد 

 


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