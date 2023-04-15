إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 3أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز حوش عيسىK وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزى لاجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمه.

وفى وادى النطرون أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخرى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.