إصابة 4 أشخاص فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاث في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل قرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في قرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاث في أنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللزم لهم ومغادرة 33 منهم المستشفى عقب تحسن حالتهم.