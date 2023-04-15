اليوم السابع
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إصابة شاب سقط من قطار فى محطة أبوتشت بقنا

السبت، 15 أبريل 2023 11:09 م
إصابة شاب سقط من قطار فى محطة أبوتشت بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شاب، اليوم السبت، بعد سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقله  إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة محمود عاصم يوسف محمد، 21 عامًا، بكسور مضاعفة بالساقين والذراع الأيسر، إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحويله إلى مستشفى قنا العام،  فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


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