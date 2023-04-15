إزالة 13 حالة تعد بقرى فوه ومطوبس ودسوق والحامول في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن" فوه ومطوبس ودسوق والحامول" بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي لحالات البناء المخالف وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والازالة الفورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية بإزالة فورية في المهد، لحاله حفر لوازم عمل لبشة خرسانية داخل الحيز العمراني، وإزالة تشوينات من الطوب والرمل لوازم عمل مقابر مخالفة بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بمدينة فوه، موجها النواب ورؤساء القرى بالمتابعه المستمره على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات.

وتابع اللواء دكتور حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، حالة إزالة مباني بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة سراج التابعة لبنى بكار على مساحة 150متر بحضور مدير جمعية الإصلاح ببنى بكار وسكرتير الوحدة المحلية.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة حالة تعدى بالبلوك الابيض على مساحة 120متر تقريباً خارج الحيز بقرية محلة دياى، كما تابع إزالة حالة تعدي بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني على مساحة 75 متر تقريبا وتمت الإزالة على نفقة المواطن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بقرية أبو مندور.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، فجرى إزالة حالتين بناء مخالف وتعدى على الأرض الزراعية عبارة عن ازالة سور على مساحة 200 بقرية المجاز الشرقي، ازاله مبنى من الطوب الابيض البلوك على مساحة 100 متر على أملاك الدولة الري بكوبري 10، كما تم إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن حالتين بقرية طرطير، الحاله الاولى على مساحة 59 م تقريبا، والحاله الثانيه على مساحة 150م ، والحالة الثالثة بقرية الأبعادية على مساحة 150 م، والحالة الرابعة على مساحة 200 من والخامسة على مساحة 150 متر تقريبا، بقرية أم العمر، والحالة السادسة بعزبة القاضي على مساحة 300 م بأرض زراعية تابع لجمعيه أبو سكين.